Футболистом «Зенита» Барриосом интересуются «Ньюкасл» и «Милан»

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть петербургский клуб. Футболистом заинтересовались «Ньюкасл» и «Милан».

Как сообщили в Twitter колумбийского телеканала Win Sports, 26-летний колумбиец может продолжить карьеру в английском или итальянском клубе.

Барриос перешел к сине-бело-голубым из аргентинской команды «Бока Хуниорс» зимой прошлого года. В сезоне-2019/20 он провел за зенитовцев 35 матчей и забил один гол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малком может уйти из «Зенита». Бразильский футболист Малком хочет продолжать карьеру, играя в европейском чемпионате, а не в Российской Премьер-Лиге.