Футболистом «Зенита» Барриосом интересуются «Ньюкасл» и «Милан»

Футболистом &#171;Зенита&#187; Барриосом интересуются «Ньюкасл» и «Милан»
Вильмар Барриос. Фото: instagram

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть петербургский клуб. Футболистом заинтересовались «Ньюкасл» и «Милан».

Как сообщили в Twitter колумбийского телеканала Win Sports, 26-летний колумбиец может продолжить карьеру в английском или итальянском клубе.

Барриос перешел к сине-бело-голубым из аргентинской команды «Бока Хуниорс» зимой прошлого года. В сезоне-2019/20 он провел за зенитовцев 35 матчей и забил один гол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малком может уйти из «Зенита». Бразильский футболист Малком хочет продолжать карьеру, играя в европейском чемпионате, а не в Российской Премьер-Лиге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" Барриос новости спб спорт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыбаку из Ленобласти грозит до двух лет лишения свободны за ловлю лещей
Суд Москвы признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
В «Метрострое» опровергли информацию об остановке строительства ...
На Заневском проспекте вспыхнула машина, на помощь пришли очевидцы
Tele2 объединяет абонентов из разных городов в программе «Выгодно вместе»
За время пандемии интерес у петербуржцев к театру упал на 64%
Вроде есть, а вроде нет. Соблюдает ли Петербург масочный режим
При взрыве в ивановском вагонном депо погиб рабочий