Малком может уйти из «Зенита»

Бразильский футболист Малком хочет продолжать карьеру, играя в европейском чемпионате, а не в Российской Премьер-Лиге.

В приобретении 23-летнего нападающего заинтересовалась испанская «Севилья» и лично директор клуба Рамон Мончи. Однако, в настоящее время организовать сделку не представляется возможным. Игрок оценивается в приличную сумму, что делает переход маловероятным — у клуба нет столько денег.

Однако, «Севилья» готова подождать, пока игрок достаточно подешевеет в цене. Также, переход станет возможным, если сам Малком решит покинуть «Зенит» и согласится на снижение зарплаты. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Напомним, Малком перешел в стан сине-бело-голубых из «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро. Оклад спортсмена оценивается в 6,5 миллиона евро в год. Это самая высокая зарплата среди всех российских игроков в футбол. В минувшем сезоне РПЛ нападающий поучаствовал в 12 встречах, 4 раза поразил ворота соперников и отдал одну голевую передачу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малком заявил, что мечтает играть за Бразилию, но за Россию тоже не прочь.