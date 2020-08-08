Скончался руководитель представительства губернатора Ленобласти при правительстве РФ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко соболезнует в связи с кончиной руководителя представительства губернатора и правительства области при правительстве РФ Андрея Ковалева.

По его словам, Ковалев почти 20 лет работал в администрации Ленобласти, был помощником губернатора, с марта прошлого года возглавлял представительство области при правительстве России.

Андрей Ковалев родился 3 ноября 1969 года в Ленинграде. С 2002 года был помощником губернатора в группе советников и помощников губернатора Ленинградской области. С 2019 года руководил представительством губернатора и правительства Ленобласти при правительстве РФ.