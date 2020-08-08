Медики нашли необычный симптом заболевания COVID-19

Специалисты призвали обращать внимание на икоту у пациентов во время пандемии. Фото: pixabay.com

Специалисты призвали обращать внимание на икоту у пациентов во время пандемии. Фото: pixabay.com

Американские медики выяснили, что длительное икание может быть одним из признаков коронавирусной инфекции.

Медики пришли к этому выводу, когда обследовали 62-летнего жителя Чикаго, зараженного коронавирусом. Как отмечается в опубликованном в The American Journal of Emergency Medicine исследовании, пациент болел без типичных проявлений COVID-19, таких как кашель, температура и боль в груди. При этом у него была икота, которая не проходила в течение четырех дней.

Он сдал положительные тесты на коронавирус, а в его легких нашли затемнения. Кроме того, пациент страдал от хронических заболеваний.

Врачи отмечают, что это первый зарегистрированный случай, когда инфицированный коронавирусом человек жаловался на такой симптом. В связи с этим специалисты призвали обращать внимание на икоту у пациентов во время пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые переживают, что вакцина от коронавируса не поможет людям с ожирением.