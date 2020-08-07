Ученые переживают, что вакцина от коронавируса не поможет людям с ожирением

Ученые переживают, что вакцина от коронавируса не поможет людям с ожирением
Люди с ожирением обладают не самым лучшим иммунитетом. Фото: pixabay

Отмечается, что информация в первую очередь актуальна для США, где больше всего случаев заражения.

Ученые считают, что вакцина от коронавируса может быть не эффективна для людей, страдающим ожирением. Они отметили, что на эти данные должны обратить внимание в США, где больше всего случаев заражения, и при этом 107 миллионов жителей страдают от болезни.

Подчеркивается, что вакцины от гриппа, гепатита В, столбняка и бешенства не всегда помогают людям с ожирением, та же судьба может ждать вакцину от новой инфекции. Об этом пишет Journal of Obesity. Все дело в том, что при ожирении иммунитет организма слабее, так как организм находится в некоторой форме воспаления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в списке разрешенных к проведению в Петербурге массовых мероприятий не оказалось митингов. Эпидемиологическая обстановка улучшается, заболеваемость идет на спад. Это позволяет властям города продолжать снимать коронавирусные ограничения.

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