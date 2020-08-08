Артисты Мариинского театра ушли на карантин по коронавирусу

Артисты Мариинского театра ушли на карантин по коронавирусу
Концерт в Мариинском театре. Фото: gov.spb.ru

Часть балетной труппы петербургского Мариинского театра отправлена на карантин из-за выявленных случаев заражения.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в культурном учреждении. Отмечается, что многие из артистов театра сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. При этом в Мариинке регулярно проходят репетиции спектаклей.

В сообщении, распространяемом среди артистов театра, говорится, что в субботу, 8 августа, руководство отменило большинство репетиций, включая прогон «Жизель» и сольные репетиции.

Артистов, которые не заняты подготовкой к выступлениям, просят не приходить в здание Мариинского театра.

Источник сообщает, что случай коронавируса также выявили в московском Большом театре. Весь коллектив отправился на карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 августа в Мариинском театре возобновила работу историческая сцена.

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Артисты Мариинского театра ушли на карантин по коронавирусу
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