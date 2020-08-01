С 1 августа в Мариинском театре возобновила работу историческая сцена

С 1 августа в Мариинском театре возобновила работу историческая сцена
Возвращаются к работе и другие пространства театра – с 29 июля заработали зрительские буфеты. Чтобы соблюсти санитарные нормы сокращено количество столиков, публику обеспечивают антисептиками и просят держать социальную дистанцию в очереди, а еду и напитки продают в индивидуальной упаковке. Также с 1 августа начнут работать кассы в историческом здании и в Мариинском-2, а с 3 августа – в Концертном зале и касса театра в Гостином дворе. Фото: www.mariinsky.ru

С 1 августа в Санкт-Петербурге впервые за 4,5 месяца для зрителей откроет свои двери историческая сцена Мариинского театра.

Торжественное событие состоится в рамках ежегодного фестиваля «Звезды белых ночей», который проходит на всех основных площадках Мариинского театра. Отметим, что историческая сцена городского театра оперы и балета была закрыта для посещения с 18 марта.

В историческом здании будут соблюдаться все необходимые меры безопасности. В частности, количество зрителей сократится вдвое из-за шахматной рассадки, а при входе посетителям обязательно измерят температуру. Желающим посмотреть спектакли необходимо соблюдать социальную дистанцию как в фойе, так и на входе в зрительный зал, а также использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в театре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что представители театров Северной столицы направили письмо Беглову из-за конкурса по предоставлению субсидий.

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