С 1 августа в Мариинском театре возобновила работу историческая сцена

Возвращаются к работе и другие пространства театра – с 29 июля заработали зрительские буфеты. Чтобы соблюсти санитарные нормы сокращено количество столиков, публику обеспечивают антисептиками и просят держать социальную дистанцию в очереди, а еду и напитки продают в индивидуальной упаковке. Также с 1 августа начнут работать кассы в историческом здании и в Мариинском-2, а с 3 августа – в Концертном зале и касса театра в Гостином дворе. Фото: www.mariinsky.ru