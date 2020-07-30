Представители Петербургских театров направили в адрес губернатора письмо из-за субсидий

Причиной обращения стал недавно проведенный конкурс по предоставлению субсидий в 2020 году, который инициировал Комитет по культуре.

Результаты конкурсного отбора возмутили деятелей культуры. Дело в том, что в один отбор объединили два грантовых конкурса. В одном речь шла о конкурсе субсидий на поддержку негосударственных театров, а в другом о конкурсе на проведение проектов и фестивалей. Из-за этого многие театры лишились возможности получить государственную поддержку, хотя они своей деятельностью неоднократно демонстрировали важность и успешность своего существования. В письме отмечается, что многие культурные учреждения, удостоенные таких премий, как «Золотая маска» и «Золотой софит», не получили субсидий вовсе.

В обращении подчеркивается, что средства на поддержку театров, в ходе подобного проведения конкурсного отбора, практически были отняты. Поэтому, представители культуры намерены потребовать объяснений сложившейся ситуации. Об этом сообщает АБН.

Письмо сегодня, 30 июля, было направлено в Смольный. Его подписали почти 500 человек, в том числе народная артистка РФ Анна Алексахина, народный артист РФ Игорь Волков и многие другие актеры, режиссеры и творческие деятели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что театры Петербурга обратятся к Беглову из-за субсидий.