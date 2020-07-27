Театры Петербурга обратятся к Беглову из-за субсидий

Представители театров Северной столицы намерены отправить на имя губернатора Петербурга Александра Беглова письмо, в котором попросят разобраться со сложившейся ситуацией с выделением субсидий на организацию мероприятий, постановку и показ спектаклей.

Дело в том, что Комитет по культуре 21 июля опубликовал результаты конкурсного отбора, в рамках которого были выбраны театры, которые материально поддержат в 2020 году. Речь идет о социально ориентированных некоммерческих организациях. Об этом сообщает АБН.

Представители театров оказались недовольны итогами, так как во время проведения два грантовых конкурса превратили в один. То есть, были объединены конкурс субсидий на проведение проектов и фестивалей и конкурс субсидий на поддержку негосударственных театров. Из-за этого получилось так, что театры буквально таки остались без средств.

Авторы письма сетуют на то, что крупнейшим и успешным представителям негосударственных театров, среди которых «Кукольный формат», «Особняк», «ЦЕХЪ театр» и многим другим и вовсе отказали в финансовой помощи. Обращение поддержали и некоторые народные артисты.

Помимо этого, в послании отмечен один факт. Некоторые бюджетные средства являются подконтрольными депутатам ЗакСа. Именно они могут решать, поддерживать какие-либо проекты или нет. При этом, не являясь профессионалами в этой сфере и не разбираясь в культуре и востребованности некоторых творческих воплощений, депутаты не могут объективно оценить значимость финансирования отдельных проектов. Поэтому, поддержка оказывается случайным образом.

Известно, что письмо будет направлено губернатору в самое ближайшее время.

Отметим, что сегодня, 27 июля, Комитетом по культуре дан старт новому этапу конкурса на предоставление субсидий. Возможно, новые результаты отбора смогут удовлетворить представителей обделенных в первом этапе театров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что театры Петербурга возобновят репетиции.