Театры Петербурга возобновят репетиции

При этом артистам нужно соблюдать меры предосторожности.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем рассказал председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко в программе «Петербург против коронавируса» на канале «Санкт-Петербург». Он отметил, что городским театрам разрешили проводить репетиции в очном формате, но нужно соблюдать ряд правил. Актеры должны помнить о социальной дистанции, не забывать о средствах индивидуальной зашиты, а в одном помещении лучше бы не собираться компании, в которых более пяти человек.

Сухенко подчеркнул, что окончательное решение о начале репетиций должны принять сами театры. Некоторые из них могут посчитать, что начинать рано.

«Мы никого не торопим, учитывая тот факт, что еще не начата полноценная работа театров, но репетиции разрешены»,

— заключил Константин Сухенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти начнут работать автокинотеатры.