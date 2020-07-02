Театры Петербурга возобновят репетиции

Театры Петербурга возобновят репетиции
Актеры должны помнить о мерах предосторожности. Фото: pixabay

При этом артистам нужно соблюдать меры предосторожности.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем рассказал председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко в программе «Петербург против коронавируса» на канале «Санкт-Петербург». Он отметил, что городским театрам разрешили проводить репетиции в очном формате, но нужно соблюдать ряд правил. Актеры должны помнить о социальной дистанции, не забывать о средствах индивидуальной зашиты, а в одном помещении лучше бы не собираться компании, в которых более пяти человек.

Сухенко подчеркнул, что окончательное решение о начале репетиций должны принять сами театры. Некоторые из них могут посчитать, что начинать рано.

«Мы никого не торопим, учитывая тот факт, что еще не начата полноценная работа театров, но репетиции разрешены»,

— заключил Константин Сухенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти начнут работать автокинотеатры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус репетиции театр
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Театры Петербурга возобновят репетиции
В Пигелево двое рабочих случайно упали на дно колодца
Лукашенко считает, что Беларусь победила коронавирус
Россиянам выплатят по 6,5 тыс. рублей
«Ленинград» выпустит новый клип, несмотря на распад
Дочь экс-футболиста «Зенита» Малафеева обвиняется в сбыте наркотиков
В России вузам разрешили перенести начало учебного года
Российским препаратом от коронавируса интересуются десятки стран