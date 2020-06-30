В Ленобласти начнут работать автокинотеатры

Ограничительные меры, которые вводились в регионе из-за эпидемии коронавирусной инфекции продолжают ослабляться.

Во вторник, 30 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, в котором отменил некоторые ограничения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Таким образом, в Ленобласти разрешили работу автокинотеатрам, но с некоторыми условиями — они должны организовываться на зеленых участках, а одновременно присутствовать в них могут лишь 100 человек. Для всех должны быть предусмотрены средства защиты и социальная дистанция.

Кроме этого, в области вновь можно проводить спортивные мероприятия. Количество участников не должно превышать 150 человек. Заполняемость арены или стадиона может составлять максимум 10%.

Возобновляют работу и бани, но пока только в тех местах, где отсутствует горячая вода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть узнает у своих жителей, в каких социальных гарантиях они нуждаются.