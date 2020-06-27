Ленобласть узнает у своих жителей, в каких социальных гарантиях они нуждаются

Ленобласть узнает у своих жителей, в каких социальных гарантиях они нуждаются
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ближайшем будущем в регионе намерены ввести законопроект о социальных стандартах. С помощью него граждане получат определенные гарантии, которые поспособствуют улучшению качества жизни. В связи с этим, власти хотят знать, что находится в приоритете у ленинградцев. Специально для этого будет проведен большой опрос. Об этом сообщает Online47 с ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Как подчеркнул, глава региона, все запросы жителей индивидуальны. Кого-то волнует общественный транспорт и регулярность его движения, а также качество дорожного полотна, а кто-то хочет гарантированно иметь достойную оплату труда. Помимо этого, людей волнует чистота воды.

По словам Дрозденко, власти обязаны прислушиваться к своим гражданам и выполнять их просьбы. В частности, им было отмечено, что 47 регион является первым, кто предложил, чтобы заработная плата не только соответствовала прожиточному минимуму, но и была на 15% больше этой суммы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть выделит больше 2 млрд рублей на благоустройство.

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