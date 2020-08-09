На коронавирус в Петербурге проверили еще 13,6 тыс. человек

За последние 24 часа в городе на Неве на наличие коронавирусной инфекции в организме обследовали 13 тыс. 368 человек.

Согласно оперативным данным на 10 утра воскресенья, 9 августа, сейчас медики наблюдают за здоровьем 690 человек, которые могут быть заражены коронавирусом. Почти 360 из них самоизолируются дома, еще 340 тесно контактировали с инфицированными людьми, а в обсерваторе находится всего один человек.

За сутки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, (номер 122) приняла 185 вызовов от местных жителей.

Служба экстренных вызовов (номер 112) зарегистрировала 36 звонков. 12 человек сообщили о прибытии в Петербург из-за рубежа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что статистика Росстата напрягла Смольный, Петербург готовится ко второй волне коронавируса.