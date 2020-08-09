Жертвами коронавируса стали еще три жителя Петербурга

Жертвами коронавируса стали еще три жителя Петербурга
Еще три человека скончались от коронавируса в Петербурге. Фото: unsplash.com

За последние 24 часа в Северной столице зарегистрировали еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на воскресенье, 9 августа, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 160 новых случае заражения коронавирусом. Еще 33 переболевшим пациентам сняли диагноз COVID-19.

На сегодняшний день общее число выявленных зараженных в городе составляет 32 890 человек. За время пандемии в Петербурге умерли 2 149 заболевших. Выздоровели 24 042 пациента.

Стоит отметить, что город на Неве лидирует среди российских городов по числу смертей на 100 тысяч населения — 40 тыс. летальных исходов на 100 тысяч горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на коронавирус в Петербурге проверили еще 13,6 тыс. человек. Сейчас медики наблюдают за здоровьем 690 человек, которые могут быть заражены коронавирусом.

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