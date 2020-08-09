Профессиональный автоугонщик пойман в Петербурге

Найденные в гараже свидетельства о регистрации автомобиля. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Найденные в гараже свидетельства о регистрации автомобиля. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургская полиция вышла на профессионального автоугонщика в ходе расследования кражи внедорожника.

Об этом сообщили в городском ГУ МВД России. В конце июля неизвестный угнал автомобиль «Ниссан Кашкай», припаркованный у дома №31 на улице Белоостровской. О пропаже иномарки сообщила автовладелица. Было открыто уголовное дело по факту кражи.

Подозреваемого нашли в поселке Сергиево на территории гаражного кооператива на улице Красная. Им оказался 49-летний завхоз одного из городских предприятий, ранее судимый за ряд преступлений.

В его гараже, помимо похищенного внедорожника, нашли 34 пластины госзнаков автомобилей. Четыре из них точно числятся похищенными. Также при обысках были обнаружены подавитель GSM-сигнала, пластины для изготовления VIN-номеров, более 20 свидетельств о регистрации автомобилей, множество ключей зажигания.

«Устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности, соучастники, а также судьба похищенных автомобилей», — добавили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое автоугонщиков из Колпино сядут в колонию.