Трое автоугонщиков из Колпино сядут в колонию

Угонщики автомобилей, орудовавшие в Колпино, предстали перед судом. Почти все они получили срок в колонии.

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными по статье 158 УК РФ (кража). По данным следствия, в основном злоумышленники крали машины марки «KIA RIO». Они распределяли между собой преступные роли и функции, а затем отключали сигнализацию и угоняли авто.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, подсудимые полностью признали себя виновными. Почти всем назначили наказания в исправительной колонии общего режима от 2 до 4,5 лет. Один из них отделался условным сроком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в рамках профилактического рейда поймали автоугонщика. По факту кражи транспортного средства возбуждено уголовное дело.