В Ленобласти в рамках профилактического рейда поймали автоугонщика

В понедельник, 22 июня, в Выборгском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, угнавшего чужой автомобиль.

Несколькими днями ранее в полицию обратился 31-летний владелец автомобиля «Ситроен», который рассказал, что его транспортное средство похитил неизвестный от дома №20 по улице Южный вал. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти, в рамках профилактического рейда полицейские обнаружили указанную машину на территории посёлка Перово под управлением 32-летнего злоумышленника.

По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ, наложен административный арест на срок 5 суток.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что во время пандемии и режима самоизоляции угонов стало вдвое меньше.