В Купчино 15 спасателей тушили пожар в «двушке»

В Купчино 15 спасателей тушили пожар в &#171;двушке&#187;
Спасатели тушили обстановку в двухкомнатной квартире. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга спасатели тушили пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире.

Инцидент случился сегодня днем, 9 августа, в доме №32 по Софийской улице. Сигнал о возгорании поступил дежурному части в 15:16. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, обгорело всего десять квадратных метров. К 16:22 огнеборцы полностью ликвидировали пламя.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили сразу две постройки. Общая площадь возгорания достигала 84 «квадратов». В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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