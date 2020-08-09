На Новоприозерском шоссе произошло два ДТП с расстоянием в километр

В Северной столице произошло два ДТП с расстоянием в километр. Машины не смогли разъехаться на Новоприозерском шоссе.

Аварии случились в воскресенье, 9 августа, на участке дороги по направлению в Петербург. Кадры с места дорожного инцидента очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествий, одна из аварий произошла на 26-м километре указанного шоссе. Они показали перевернувшуюся легковушку, вокруг который были разбросаны запчасти и осколки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбивший мать с ребенком в Колпино водитель вернулся на место дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, он ездил вместе с пострадавшими в больницу.