Путин заявил о необходимости привить от гриппа 60% населения России

Осенью и зимой начнется традиционная эпидемия гриппа, в текущем году она может осложнить и без того нелегкую ситуацию с распространением коронавируса. Чтобы не допустить резкого роста заболеваемости, жителям России чрезвычайно важно сделать прививки от гриппа.

Президент России Владимир Путин поручил проконтролировать проведение вакцинации. Защититься от гриппа должно не менее 60% жителей РФ. При этом, 75% из них должны составлять граждане, входящие в зону риска. Отчитываться о проведении соответствующей работы перед лидером страны будет премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщают РИА-новости.

Помимо этого, Путин рассказал и о вакцине против коронавируса. Она станет доступна после завершения всех регистрационных процедур. Он пообещал максимально профинансировать проведение вакцинации для обеспечения препаратом всех нуждающихся.

Предположительно, прививать от COVID-19 медики начнут россиян уже в октябре. Однако, первыми вакцину получат врачи и люди, входящие в группу риска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация от COVID-19 в России будет проводиться на добровольной основе.