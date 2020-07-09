Вакцинация от COVID-19 в России будет проводиться на добровольной основе

Заставлять делать прививку никого не будут.

Министр Здравоохранения России Михаил Мурашко уверен, что проблем с вакцинацией не возникнет, так как многие жители России понимают всю важность и серьезность эпидемиологической ситуации. Эпидемия коронавируса помогла осознать необходимость выполнения данной профилактической процедуры. Но, в любом случае, привиться от COVID-19 можно будет исключительно добровольно. Об этом Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Отметил министр и то, что система здравоохранения страны очень хорошо справляется со всеми поставленными задачами. Благодаря усилиям специалистов, уже сейчас фиксируется снижение уровня заболеваемости. Несмотря на улучшения, ученые из России продолжают создавать вакцины. В настоящее время, будущее есть у 17 препаратов. Их дальнейшая разработка продолжает усиленно вестись.

Напомним, за весь период пандемии, в РФ зафиксировано уже свыше 700 тыс случаев инфицирования COVID-19.

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