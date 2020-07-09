В Минздраве рассказали о самых частых осложнениях при коронавирусе

В Минздраве рассказали о самых частых осложнениях при коронавирусе
Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о наиболее частых тяжелых последствиях коронавирусной инфекции.

По словам руководителя Минздрава, сильнее всего коронавирус влияет на работу легких и сердца: эти органы нуждаются в особенной реабилитации, особенно в случае, если болезнь приняла тяжелую форму. Об этом Михаил Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, частым осложнением COVID-19 становятся миокардиты.

Кроме того, министр предупредил об опасности физических нагрузок сразу после выздоровления. Стоит избегать повышенной физической активности, поскольку организм и без того истощен борьбой с инфекцией. Отметим, что на данный момент в России свыше 700 тысяч зараженных COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в США общее число инфицированных коронавирусом превысило три миллиона пациентов.

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