Число заражений коронавирусом в США превысило три миллиона человек

Коронавирус, тем не менее, продолжает активно распространяться. Фото: pixabay.com

Коронавирус, тем не менее, продолжает активно распространяться. Фото: pixabay.com

По последним данным университета Джонса Хопкинса, собирающего статистическую информацию о зараженных COVID-19 во всем мире, число случаев инфицирования коронавирусом в США перешагнуло за 3 миллиона человек.

Как выяснилось, с момента объявления пандемии в Соединенных Штатах заразились опасной инфекцией 3 млн 9 тысяч человек, при этом успешно победили заболевание 936 476 пациентов. Еще для 131 594 людей COVID-19 оказался смертельной болезнью.

В общей сложности, в мире на сегодняшний день, по официальным данным, более 12 миллионов человек с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. К счастью, выздоровевших почти столько же — 6 533 436 человек. Скончались от коронавируса 548 799 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что COVID-19 влияет на легкие, даже если болезнь протекала незаметно.