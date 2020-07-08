Коронавирус поражает легкие всех пациентов без исключений

Даже если человек не замечал никаких симптомов болезни, его легкие в опасности.

Об этом рассказали китайские ученые, которые наблюдали за бессимптомными пациентами, зараженными коронавирусом. Несмотря на то, что они не жаловались на проблемы со здоровьем, их легкие были поражены. Это выяснялось только на компьютерной томографии органа дыхания – изменения протекают обычно скрытно, выглядит нарушение как «матовое стекло».

Эксперты отмечают, что для них коронавирус до сих пор является большой загадкой. Одни люди умирают от последствий болезни, а другие даже не замечают, что заразились. Сейчас ученые разрабатывают вакцины – только они станут гарантией приостановления распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России разрабатывают 17 вакцин от коронавируса. Они считаются перспективными кандидатами.