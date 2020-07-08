В России разрабатывают 17 вакцин от коронавируса

Они считаются перспективными кандидатами.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». Он заявил, что российские эксперты разрабатывают 17 вакцин от коронавируса, которые уже сейчас считаются перспективными.

«Над ними более углублено ведется работа»,

— подчеркнул Мурашко.

Напоминаем, что в России зарегистрировали уже три препараты, которые используют при лечении пациентов, зараженных коронавирусом. Последнее из них можно применять только по назначению врача и только тем, кому уже исполнилось 18 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациенты рассказали, как себя чувствуют после выздоровления от коронавируса. Некоторые сталкиваются с рядом неприятностей.