Пациенты рассказали, как себя чувствуют после выздоровления от коронавируса

Пациенты рассказали, как себя чувствуют после выздоровления от коронавируса
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Pixabay

Некоторые сталкиваются с рядом неприятностей.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем пишет «Российская газета». После того, как пациенты выздоравливают от коронавируса, они продолжают испытывать некоторое время дискомфорт. Некоторые из них теряют обоняние, другие жалуются на учащенного сердцебиение. Также пациенты говорят о болях в груди, одышке и сильной усталости. Таким образом, процесс восстановления длиться даже после выписки, о чем свидетельствуют данные ВОЗ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин заявил, что самоизоляция сделала россиян более зависимыми от цифрового мира. По его словам, из-за пандемии инфекции Covid-19 количество россиян, перешедших на удаленную работу, возросло почти в пять раз.

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