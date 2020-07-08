Мишустин заявил, что самоизоляция сделала россиян более зависимыми от цифрового мира

Сложная эпидемиологическая ситуация повлияла на образ жизни россиян, компаний и госучреждений, а самоизоляция сделала всех еще более зависимыми от цифрового мира. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе видеообращения к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020 он отметил, что из-за пандемии коронавируса количество работающих удаленно россиян увеличилось почти в пять раз, причем многие продолжили работать в таком формате и после снятия ограничений.

Как сообщили РИА Новости, председатель правительства подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан в цифровом пространстве — приоритет, и что предоставление госуслуг онлайн стало чрезвычайно важным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию возвращают облик времен Серебряного века.