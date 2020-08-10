В Петербурге вынесли приговор бывшему курсанту Военного института, похитившему мобильный телефон

В Петербурге вынесли приговор бывшему курсанту Военного института, похитившему мобильный телефон
В суде мужчина полностью признал свою вину. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Курсант откликнулся на объявление в интернете о продаже iPhone, однако на встречу вместо денег принес перцовый баллончик.

Потерпевший хотел продать телефон в ноябре 2019 года. С ним связался рядовой запаса Вадим Корольков. Встретившись, мужчины прошли в автомобиль владельца смартфона для обсуждения деталей сделки. В салоне Корольков распылил из баллончика жидкость из перца и воды, которая отвлекла пострадавшего. Воспользовавшись его беспомощностью, курсант схватил телефон и убежал. Известно, что iPhone он позднее подарил своей знакомой. Отметим, что устройство у нее изъяли сотрудники полиции. Ущерб составил 94823 рубля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Известно, что вину Корольков признал полностью, а также уже компенсировал стоимость смартфона и моральный ущерб в размере 200 тысяч рублей.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд сегодня, 10 августа, вынес приговор по отношению к бывшему курсанту ВУЗа. Корольков оказался приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Помимо этого, ему назначен испытательный срок — 2 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два петербуржца попались на кражах в магазинах за один вечер.

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