Два петербуржца попались на кражах в магазинах за один вечер

Два петербуржца попались на кражах в магазинах за один вечер
Злоумышленники пытались пронести товар мимо кассы. Фото: Baltphoto

Стражи порядка в двух магазинах задержали правонарушителей, похитивших товар общей стоимостью более 14 тысяч рублей.

Накануне, 17 июня, наряды задержания вневедомственной охраны дважды выезжали по вызовам в магазины, где пытались похитить товары. На местах происшествия были задержаны мужчина и женщина.

Первый случай произошел в 20.21 в гипермаркете на проспекте Науки, где посетитель пытался пронести мимо кассы товар на сумму 7500 рублей. Персонал магазина заметил это и нажал тревожную кнопку.

Аналогичный случай произошел примерно в то же время в гипермаркете на Хасанской улице, где посетительница решила не оплачивать продукты стоимостью 7000 рублей. Сотрудники магазина также нажали тревожную кнопку, росгвардия прибыла на место через две минуты.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу, задержанных передали полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать с дочкой избили посетителей магазина в Зеленогорске.

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