Мать с дочкой избили посетителей магазина в Зеленогорске

В Курортном районе задержали двух женщин, которые напали на супружескую пару в магазине.

Как сообщает пресс-служба УВО ВНГ по Петербургу, все произошло утром 16 июня в магазине на Ленинском проспекте в Зеленогорске. Конфликт между посетителями магазина начался, когда они стояли в очереди на кассу. Неизвестно, что они не поделили, но все началось со словесной перепалки, а закончилось настоящей дракой.

Женщина и ее 26-летняя дочь накинулись на супружескую пару, избили и порвали их одежду. Сотрудники магазина поспешили вызвать правоохранителей. Прибывшие в магазин росгвардейцы быстро разняли посетителей и отвезли двух разъяренных дам в отдел.

Супруги получили телесные повреждения и были госпитализированы в медучреждение.

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