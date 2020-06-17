Два водителя устроили драку на КАД

Два водителя устроили драку на КАД
По какой причине произошла драка неизвестно. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 17 июня, на КАД два водителя устроили драку во время пробки.

По какой причине произошла драка неизвестно. По словам очевидцев, драка произошла из-за гордости обоих водителей. «Возможно догадаться что Субарик решил просто влезть а его не пропустили и это задело его самолюбие», — предположили пользователи Сети.

«На КАДе подрались два водителя. После окончания съёмки водитель Субару сбил другого. Слава Богу другой сгруппировался», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП с такси и Mercedes прибыли сотрудники МЧС и реанимации. Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

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