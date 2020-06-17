Два водителя устроили драку на КАД

Во вторник, 17 июня, на КАД два водителя устроили драку во время пробки.

По какой причине произошла драка неизвестно. По словам очевидцев, драка произошла из-за гордости обоих водителей. «Возможно догадаться что Субарик решил просто влезть а его не пропустили и это задело его самолюбие», — предположили пользователи Сети.

«На КАДе подрались два водителя. После окончания съёмки водитель Субару сбил другого. Слава Богу другой сгруппировался», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП с такси и Mercedes прибыли сотрудники МЧС и реанимации. Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».