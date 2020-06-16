На набережной Макарова перевернулся автомобиль, на месте МЧС и реанимация

На набережной Макарова перевернулся автомобиль, на месте МЧС и реанимация
Машина перевернулась, Фото: vk.com/spb_today

В Василеостровском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП с участием легковых авто. Одна из машин перевернулась.

Авария случилась во вторник, 16 июня, у Биржевого моста на набережной Макарова. Как рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и реанимации.

На опубликованных фотографиях видно, что одна из машин вылетела с проезжей части на газон, вторая – перевернута.

Обстоятельства столкновения транспортных средств не приводятся. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Королева столкнувшиеся машины собрали длинную пробку.

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