На набережной Макарова перевернулся автомобиль, на месте МЧС и реанимация

В Василеостровском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП с участием легковых авто. Одна из машин перевернулась.
Авария случилась во вторник, 16 июня, у Биржевого моста на набережной Макарова. Как рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и реанимации.
На опубликованных фотографиях видно, что одна из машин вылетела с проезжей части на газон, вторая – перевернута.
Обстоятельства столкновения транспортных средств не приводятся. Информация о пострадавших отсутствует.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Королева столкнувшиеся машины собрали длинную пробку.