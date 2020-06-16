На проспекте Королева столкнувшиеся легковушки собрали длинную пробку

Авария случилась недалеко от дома № 49 на проспекте Королева. Фото: vk.com/spb_today

Авария случилась недалеко от дома № 49 на проспекте Королева. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Северной столицы произошло ДТП, в результате которого образовалась крупная пробка.

Авария случилась во вторник, 16 июня, недалеко от дома №49 на проспекте Королева. На фотографиях, опубликованных в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», видно, что что столкновение было несильным.

Однако дорожный инцидент привел к протяженной пробке, которая потянулась в сторону Долгоозерной улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель иномарки сбил ребенка на Чкаловском проспекте. Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами. По словам очевидцев, он находился в зоне пешеходного перехода в момент происшествия.