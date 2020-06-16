Водитель Range Rover сбил пятилетнего мальчика на Чкаловском проспекте

В Петроградском районе Петербурга сегодня вечером произошло ДТП с участием ребенка. По словам очевидцев, мальчика сбил водитель Range Rover.

Дорожный инцидент случился во вторник, 16 июня, на Чкаловском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Там рассказали, что иномаркой управлял 22-летний водитель. Мужчина совершил наезд на пятилетнего мальчика, который находился в зоне пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

«Ребенок на проезжей части находился в сопровождении взрослого», — написали в группе.

По фату ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Невском проспекте собрался «паровозик» из трех автомобилей. Среди участников аварии оказалась машина службы «Яндекс.Такси».