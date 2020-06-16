На Невском собрался «паровозик» с «Яндекс.Такси»

В центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием трех машин. Легковушки выстроились в «паровозик».

Авария случилась во вторник, 16 июня, на Невском проспекте. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Ждут ДПС», — написал автор записи.

На кадрах видно, что автомобили прижали машину службы «Яндекс.Такси». Транспортные средства не получили значительных повреждений.

Информация о состоянии водителей и пассажиров не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, на Пулковском шоссе иномарка ушла под воду. По словам очевидцев, машину доставали из огромной ямы.