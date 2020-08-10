Водители не смогут проехать по трассе «Кола» из-за разводки моста

Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Во вторник, 11 августа, движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» будет полностью перекрыто в течение двух часов.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в Лодейнопольском районе Ленинградской области будет осуществлена разводка моста через реку Свирь, расположенного у города Лодейное Поле.

Мост будет разведен в период с 8.50 до 10.50. В это время вверх по реке будет проходить высокое судно «Нереис». Движение по «Коле» будет закрыто.

Учреждение просит водителей учесть данную информацию при планировании поездки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ рассказала о предстоящих ограничениях движения в Петербурге. Ограничения затронут набережную реки Фонтанки, Московский проспект, улицу Бармалеева, Малый проспект П.С., Инструментальную линию и Степановский проезд.