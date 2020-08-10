Жильцы дома Агафонова бьют тревогу. Им грозит капремонт. А некоторым — не грозит

В редакцию Gazeta.spb.ru обратились жильцы дома №59 по Каменноостровскому проспекту Петроградской стороны. Это доходный дом Агафонова, построенный в 1908 году в стиле модерн, ремонт фасада которого длился не один год. Сейчас в доме планируется капитальный ремонт трех коммунальных квартир по программе капремонта аварийных конструкций. Заказчик — Фонд капремонта, подрядчик — ООО «Прометей». К нам обратились жильцы квартиры №26, в проект ремонта, как утверждают жильцы, сначала попавшей, а потом из него исключенной.

Согласно заключению экспертных комиссий 2010, 2013, 2014, 2016 годов эта квартира была признана аварийной (документы и фото прилагаются). После нескольких серьёзных чердачных протечек в квартире ни разу не делался ремонт, жильцы сами несколько раз переклеивали обои. Жилкомсервис №1, как уверяют жильцы, не даёт справки о том, что ремонт в квартире не проводился.

В 2017 году статус аварийности был снят — без проведения ремонта и без объяснения причин.

Каменноостровский проспект, 59. Фото: Gazeta.spb.ru

Gazeta.spb.ru обратилась с запросом в Жилищную инспекцию, на каком основании эксперты исключили квартиру №26 из проекта ремонта, почему статус аварийности был снят, если ремонт в ней не проводился, и каким должен быть масштаб разрушений, чтобы квартира аварийной считалась.

Как видно из фото ниже, потолки в квартире, как и некоторые стены, держатся, похоже, просто на честном слове. При этом в наполовину расселенной квартире все еще живут люди.

Некоторые собственники комнат эту квартиру давно покинули, так как пребывание в ней, по их мнению, представляет угрозу для жизни. Отметим, в квартире прописаны и маленькие дети, и они по понятным причинам давно там не живут.

Сейчас подрядчик «Прометей» готовится начать ремонт трех квартир — 20, 22, 28 с заменой межэтажных перекрытий — в подвале, между первым и вторым этажом и чердачных. При этом непонятно, как будет обеспечиваться безопасность оставшихся жильцов квартиры 26 и жильцов квартиры 24. Ведь они останутся там же, на месте, в то время как жильцам ремонтируемых квартир будет предоставлен маневренный фонд.

В Фонде капремонта — заказчике проекта — корреспонденту Gazeta.spb.ru рассказали, что уже были прецеденты, когда ремонт приостанавливали как раз когда становилось понятно, что безопасность жильцов неремонтируемых квартир находится под угрозой. В таких случаях ФКР обращается в районные администрации с просьбой предоставить людям временное жилье.

Кроме того, как стало известно Gazeta.spb.ru, у многих жильцов трех квартир, где все-таки будет проводиться ремонт, возник еще один резонный вопрос. Дом Агафонова — объект культурного наследия. Но согласно проекту, лепнина, исторические печки, дубовый паркет и прочие прелести быта в этих квартирах, пусть сейчас и коммунальных, сохранению не подлежат и будут уничтожены. Это нам подтвердил представитель подрядчика. Такие предметы охранного статуса не имеют. Именно по этой причине многие жильцы не хотят проведения этого ремонта. Кроме того, некоторые из них, привыкшие еще к советским коммунальным чудесам, боятся, что из маневренного фонда на Каменноостровский не вернутся никогда.

Что касается исторических деталей, то, как сообщили в ФКР, они «все-таки не звери». По просьбе собственников можно сохранить печки и даже лепнину. Даже если в свидетельствах о праве собственности печки не указаны, пожелания собственников часто учитывают, и такие примеры ФКР привести может.

Остальные вопросы жителей мы переадресовали в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и в администрацию Петроградского района.

Отметим, в 2001 году дом был включен КГИОП в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Справка:

Работу Фонда капитального ремонта (ФКР) (гендиректор — Пётр Погребняк) контролирует жилищный комитет (председатель — Виктор Борщев), деятельность которого, в свою очередь, координирует вице-губернатор Николай Бондаренко.

Деятельность Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) (председатель — Сергей Макаров) курирует вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Начальник Государственной жилищной инспекции — главный государственный жилищный инспектор Санкт-Петербурга Ольга Акацевич.

Глава администрации Петроградского района Петербурга — Иван Громов.