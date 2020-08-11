Поливать или нет. Агроном объяснил, как правильно ухаживать за девичьим виноградом

Жители Петроградской стороны интересуются, как нужно правильно ухаживать за спасенным девичьим виноградом на улице Лизы Чайкиной. А очень просто. Об этом Gazeta.SPb.ru рассказала ведущий агроном питомника древесных растений Ботанического сада Александра Волчанская.

По словам специалиста, девичий виноград — растение довольно выносливое. Поэтому не требует какого-то особенного к себе отношения. Если при падении лиана сильно пострадала, можно провести санитарную обрезку, особенно молодых приростов. Без паники: дикий виноград очень мощный, растет быстро и стремительно — примерно по 2-3 метра в год. Что касается полива, то он особо не нужен — в нашем климате петербургских дождей ему будет достаточно.

«Нужно понимать ситуацию: насколько растение «зашито» в асфальт, камень, тротуар. Бывает, что карман достаточно маленький и там пересыхает. В качестве примера можно привести липы на Гостином дворе — растения находятся в стакане, где контролировать жизнеспособность корневой системы сложно»,

— объясняет Александра.

При желании растение можно подкормить: азотосодержащим удобрением весной, фосфорным — ближе к осени. По словам агронома, со всеми перечисленными задачами легко справится даже неподготовленный человек.

Напомним, девичий виноград со стены дома №18 на улице Лизы Чайкиной в конце июля сорвало ветром. На помощь растению пришли местные жители, которые собрали необходимый инвентарь, пригласили альпинистов и практически вернули лозу на место.