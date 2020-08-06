Упавший виноград с фасада дома на Лизы Чайкиной возвращают на прежнее место

Упавший виноград с фасада дома на Лизы Чайкиной возвращают на прежнее место
За восстановление виноградной лозы взялись неравнодушные жители Северной столицы. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Жители Петроградской стороны начали восстанавливать лозу девичьего винограда, которая несколько дней назад сорвалась с фасада дома на улице Лизы Чайкиной.

Девичий виноград украшал фасад дома №18 по улице Лизы Чайкиной на протяжении десяти лет. Однако на прошлой неделе, 28 июля, растение не выдержало порывов сильного ветра и сорвалось на землю. За восстановление виноградной лозы взялись неравнодушные жители Северной столицы. Им также помогает местный жилкомсервис.

Возвращать виноград «домой» начали в среду, 6 августа. Конструкцию решили укрепить тросами, которая поможет удержать лозу на стене и не повредить фасаду дома. К работам также пришлось привлечь автовышку.

Фото Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото Baltphoto/Валентин Егоршин

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru общалась с одним из инициаторов спасения легендарной достопримечательности, Петром Синдаловским. Он рассказал, насколько сильные повреждения получил виноград и объяснил, каким образом многокилограммовое растение вернется на стену.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
виноградная лоза девичий виноград новости спб улица лизы чайкиной


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Актеры фильма «Жили-были» помогли построить переправу для жителей ...
Маршрут троллейбуса №13 изменится днем 8 августа
Упавший виноград с фасада дома на Лизы Чайкиной возвращают на прежнее место
Полумарафон «Северная столица» 9 августа изменит движение ...
Из-за ремонта Краснопутиловской улицы изменятся маршруты автобусов №3, №11, ...
К 2024 году в Петербурге построят более 300 социальных объектов
Комик из «Уральских пельменей» променяет сцену на завод
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько денег ей надо для комфортной жизни