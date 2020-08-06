Пётр Синдаловский о стене из винограда на Лизы Чайкиной: у него есть все шансы выжить

В четверг, 6 августа, в Петроградском районе восстановят зеленое украшение — виноград, упавший с фасада здания на ул. Лизы Чайкиной. Gazeta.SPb.ru пообщалась с одним из инициаторов этого мероприятия Петром Синдаловским и выяснила, насколько сильно пострадало растение и как идет подготовка к его возвращению на место.

Напомним, что дикий виноград в Петроградском районе оказался на земле по вине сильного ветра, который бушевал в городе в конце июля.

Это растение — местная достопримечательность: более чем за 10 лет оно разрослось и обвило практически половину фасада дома №18 на улице Лизы Чайкиной. По предварительным данным, его вес варьируется от 100 до 500 килограммов. Поэтому неудивительно, что неравнодушные петербуржцы с таким вниманием подошли к вопросу возвращения винограда на место.

Пётр Синдаловский в момент разговора с корреспондентом Gazeta.SPb.ru как раз находился у стены, которая очень скоро снова станет зеленой. Он признался, что на зов о помощи откликнулось огромное количество людей. В подъеме растения будут задействованы около 20-ти человек. А подготовка к этому началась еще в понедельник. На данный момент удалось собрать практически весь необходимый инвентарь. Правда, пока не хватает касок и карабинов.

Девичий виноград водрузят на специальную металлическую сетку, натягивать которую помогали альпинисты. На вопрос журналиста о том, реально ли повесить растение за один вечер, Пётр ответил оптимистично: «Думаю, управимся». По словам петербуржца, все это время поддержку горожанам оказывал местный жилкомсервис. Так, общими усилиями зелень, несмотря на повреждения, удалось спасти.

«Специалисты говорят, что оно полностью восстановится. Часть погибла, естественно. Но в основном у него есть все шансы выжить»,

— заверил Пётр Синдаловский.

Столь гигантская зеленая стена, отметил он, в Петербурге единственная. Есть несколько размером поменьше. И у всех общие проблемы: растения либо погибают — им у нас слишком холодно, либо оказываются вырубленными.

«Есть мнение, я полагаю, не очень профессиональное, что такая история может навредить дому»,

— предположил Пётр Синдаловский.

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как выглядит дом на ул. Лизы Чайкиной после того, как виноград снесло ветром.