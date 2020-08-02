Gazeta.SPb показывает фото дома с упавшим виноградом на Лизы Чайкиной

В Петроградском районе на улице Лизы Чайкиной, 18, с фасада дома ветром сорвало легендарный девичий виноград, оплетавший практически всю стену. Жильцы твердо решили восстановить зеленое украшение здания, а Gazeta.SPb показывает, как выглядит дом сейчас.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о ситуации, сложившейся вокруг гигантской виноградной лозы, обвивавшей фасад дома №18 на улице Лизы Чайкиной. Жильцы при помощи коммунальных служб решили распутать упавшие ветви и при помощи специальных тросов и автолюльки снова закрепить их на стене.