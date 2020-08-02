Gazeta.SPb показывает фото дома с упавшим виноградом на Лизы Чайкиной

Gazeta.SPb показывает фото дома с упавшим виноградом на Лизы Чайкиной
Опустевший фасад скоро вновь будет покрыт зеленью девичьего винограда. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петроградском районе на улице Лизы Чайкиной, 18, с фасада дома ветром сорвало легендарный девичий виноград, оплетавший практически всю стену. Жильцы твердо решили восстановить зеленое украшение здания, а Gazeta.SPb показывает, как выглядит дом сейчас.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о ситуации, сложившейся вокруг гигантской виноградной лозы, обвивавшей фасад дома №18 на улице Лизы Чайкиной. Жильцы при помощи коммунальных служб решили распутать упавшие ветви и при помощи специальных тросов и автолюльки снова закрепить их на стене.

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виноград Петроградский район санкт-петербург улица лизы чайкиной


 

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