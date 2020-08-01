Жители Петроградки своими силами вернут упавший виноград на фасад дома по улице Лизы Чайкиной

Снимок сделан местным жителем несколько дней назад, когда ничего еще не предвещало стихийного происшествия. Фото: Telegram-канал "Петроградская диаспора общается"

Снимок сделан местным жителем несколько дней назад, когда ничего еще не предвещало стихийного происшествия. Фото: Telegram-канал "Петроградская диаспора общается"

Жители Петроградской стороны намерены собственными силами восстановить и закрепить на фасаде дома огромную лозу девичьего винограда, несколько дней назад сорванную ветром с фасада дома.

Виноград, разросшийся практически на всю стену дома №18 по улице Лизы Чайкиной на Петроградской стороне, давно стал местной достопримечательностью. К сожалению, гигантское растение не выдержало бушующей в городе непогоды: во время дневной грозы 28 июля ураганным ветром лозу сорвало со стены, и ветви поникли на земле возле здания.

Жители Петроградки, однако, собираются подарить винограду вторую жизнь. В Telegram-канале «Петроградская диаспора общается» было принято решение соорудить более крепкую конструкцию с тросами, которая поможет удержать виноград на стене и не будет вредить дому. Для этого потребуется помощь многих добровольцев, ведь «стену» из винограда придется расплетать вручную, чтобы закрепить на тросах и повесить обратно. Кроме того, к работе придется привлечь автовышку. Помогают местным жителям активисты из «Зеленого Петербурга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большом проспекте Петроградской стороны обрушился фасад одного из домов.