Жители Петроградки своими силами вернут упавший виноград на фасад дома по улице Лизы Чайкиной

Жители Петроградки своими силами вернут упавший виноград на фасад дома по улице Лизы Чайкиной
Снимок сделан местным жителем несколько дней назад, когда ничего еще не предвещало стихийного происшествия. Фото: Telegram-канал "Петроградская диаспора общается"

Жители Петроградской стороны намерены собственными силами восстановить и закрепить на фасаде дома огромную лозу девичьего винограда, несколько дней назад сорванную ветром с фасада дома.

Виноград, разросшийся практически на всю стену дома №18 по улице Лизы Чайкиной на Петроградской стороне, давно стал местной достопримечательностью. К сожалению, гигантское растение не выдержало бушующей в городе непогоды: во время дневной грозы 28 июля ураганным ветром лозу сорвало со стены, и ветви поникли на земле возле здания.

Жители Петроградки, однако, собираются подарить винограду вторую жизнь. В Telegram-канале «Петроградская диаспора общается» было принято решение соорудить более крепкую конструкцию с тросами, которая поможет удержать виноград на стене и не будет вредить дому. Для этого потребуется помощь многих добровольцев, ведь «стену» из винограда придется расплетать вручную, чтобы закрепить на тросах и повесить обратно. Кроме того, к работе придется привлечь автовышку. Помогают местным жителям активисты из «Зеленого Петербурга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большом проспекте Петроградской стороны обрушился фасад одного из домов.

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