В Петроградском районе произошло обрушение фасада одного из домов

В Петроградском районе произошло обрушение фасада одного из домов
Место обрушения. Фото: vk.com/spb_today

Речь идет о здании, которое располагается на Большом проспекте Петроградской стороны.

Фотографии последствий опасного инцидента, на которых виднеются массивные куски фасада, лежащие на асфальте, опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург в социальной сети «Вконтакте». Происшествие произошло сегодня вечером, 25 июля.

В опубликованном посте свидетели обрушения сообщили, что им удалось уйти в безопасное расстояние буквально за секунду до падения частей здания.

Если обратить внимание на размер упавших частей, то можно предположить, что очевидцы родились в рубашке. Ведь, если бы в этот момент на этом месте находились люди, они могли бы серьезно пострадать. К счастью, все обошлось, а состояние здания придется изучить специалистам, чтобы в последствии устранить угрозу повторения подобных инцидентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленина с фасада дома рухнула штукатурка.

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обрушение фасада Петроградский район


 

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