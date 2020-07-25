В Петроградском районе произошло обрушение фасада одного из домов

Речь идет о здании, которое располагается на Большом проспекте Петроградской стороны.

Фотографии последствий опасного инцидента, на которых виднеются массивные куски фасада, лежащие на асфальте, опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург в социальной сети «Вконтакте». Происшествие произошло сегодня вечером, 25 июля.

В опубликованном посте свидетели обрушения сообщили, что им удалось уйти в безопасное расстояние буквально за секунду до падения частей здания.

Если обратить внимание на размер упавших частей, то можно предположить, что очевидцы родились в рубашке. Ведь, если бы в этот момент на этом месте находились люди, они могли бы серьезно пострадать. К счастью, все обошлось, а состояние здания придется изучить специалистам, чтобы в последствии устранить угрозу повторения подобных инцидентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленина с фасада дома рухнула штукатурка.