На Ленина с фасада дома рухнула штукатурка

На Ленина с фасада дома рухнула штукатурка
Здание может представлять опасность. Фото: Google-панорамы

В результате инцидента никто не пострадал – люди мимо в этот момент не проходили.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем сообщает «Мойка78». На улице Ленина в Санкт-Петербурге с фасада дома номер 39 рухнула штукатурка прямо на тротуар. В этот момент никто мимо не проходил, поэтому чудом никто не пострадал. В администрации Петроградского района рассказали, что все случилось вечером, на место уже выехали сотрудники МЧС и представители ГЖА. Они разбираются в обстоятельствах инцидента, в его причинах, а также оценят, насколько здание опасно для окружающих.

Территорию уже огородили специальными лентами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после перепланировки фасада исторического здания на Фонтанке возбудили дело. Были произведены работы по устройству входа в одну из квартир. Неустановленные лица разобрали подоконную часть в левой боковой распаковке первого этажа.

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