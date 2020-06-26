После перепланировки фасада исторического здания на Фонтанке возбудули дело

После перепланировки фасада исторического здания на Фонтанке возбудули дело
Была произведена незаконная перепланировка фасада исторического здания на набережной Фонтанки. Фото: spb.sledcom.ru

В Петербурге по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении памятников культуры и истории. Неустановленное лицо незаконно осуществило перепланировку исторического фасада здания на набережной реки Фонтанки.

По данным следствия, неустановленное лицо повредило объект культурного наследия «Придворно-прачечный дом с придворно-прачечным заведением» и «Новый придворно-служительский дом», сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Были произведены работы по устройству входа в одну из квартир. Неустановленные лица разобрали подоконную часть в левой боковой распаковке первого этажа.

Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК РФ. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить законность перепланировки фасада исторического здания на набережной Фонтанки.

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После перепланировки фасада исторического здания на Фонтанке возбудули дело
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