После перепланировки фасада исторического здания на Фонтанке возбудули дело

Была произведена незаконная перепланировка фасада исторического здания на набережной Фонтанки. Фото: spb.sledcom.ru

Была произведена незаконная перепланировка фасада исторического здания на набережной Фонтанки. Фото: spb.sledcom.ru

В Петербурге по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении памятников культуры и истории. Неустановленное лицо незаконно осуществило перепланировку исторического фасада здания на набережной реки Фонтанки.

По данным следствия, неустановленное лицо повредило объект культурного наследия «Придворно-прачечный дом с придворно-прачечным заведением» и «Новый придворно-служительский дом», сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Были произведены работы по устройству входа в одну из квартир. Неустановленные лица разобрали подоконную часть в левой боковой распаковке первого этажа.

Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК РФ. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить законность перепланировки фасада исторического здания на набережной Фонтанки.