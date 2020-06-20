СК проверит законность перепланировки фасада исторического здания на Фонтанке

О нарушениях сообщили местные жители, которые требуют следить за происходящим.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем сообщается на сайте СК РФ. Глава Следственного комитета России Александр Бастыркин потребовал проверить, насколько законна перепланировка фасада исторического зданий, расположенного на набережной реки Фонтанки.

На происходящее обратили внимание после жалоб местных жителей, которые считают, что работы проводятся с нарушением законодательства. Ситуацию взял под контроль Следственный комитет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастыркин требует возбуждать дела из-за невыплат надбавок медикам. Он уточнил, что в некоторых регионах страны уже возбуждены уголовные дела, чтобы защитить права медиков. В основном разбирательства инициировали СМИ или сами недовольные врачи.