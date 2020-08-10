Ученые нашли способ побороть неизлечимый рак

Ученые Гарвардского университета в США смогли найти способ побороть неизлечимый рак. Специалисты раскрыли свойство опухолевых клеток менять метаболизм.

Новый способ терапии описали в журнале Cell Metabolism. Ученые провели ряд экспериментов с мышами. Так они смогли выяснить, что опухолевые клетки могут изменять метаболизм, что делает их невосприимчивыми к лечению. Это открытие, как считают специалисты, позволит бороться с устойчивыми к химиотерапии клетками. Они появляются при раке крови и способствуют тому что заболевание становится неизлечимым.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, в каких регионах России зафиксировано больше всего онкологических заболеваний. Самая высокая заболеваемость раком выявлена в Архангельской области. Там 566,2 случая приходится на 100 тысяч населения. Лучшую ситуацию отметили в Дагестане.