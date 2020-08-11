В Петербурге вновь резко подскочила суточная смертность от COVID-19

Всего в России умерло более 15 тысяч человек с COVID-19. Фото: pixabay.com

Всего в России умерло более 15 тысяч человек с COVID-19. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории России жертвами новой коронавирусной инфекции стали 130 пациентов, из которых 20 скончались в Петербурге.

Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на вторник, 11 августа, число погибших от COVID-19 в Северной столице за последние сутки выросло практически втрое. Таким образом, общее количество пациентов в Петербурге, умерших от коронавируса, достигло 2 176 человек.

В Ленинградской области за прошедшие сутки также зафиксирован один летальный исход, число смертей в регионе, спровоцированных COVID-инфекцией, выросло до 62 человек. В целом по России за время ведения статистики по пандемии скончалось свыше 15,3 тысяч человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.