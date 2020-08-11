В Ленобласти в среду похолодает до +6

В Ленобласти в среду похолодает до +6
Местами пройдут дожди. Фото: https://pixabay.com

Местные жители прочувствуют на себе нехарактерную для лета погоду.

Холодный воздух северного ветра повлияет на резкие изменения температуры. В среду, 12 августа, в Ленобласти установится облачная погода с редкими прояснениями. В некоторых местах ожидаются осадки в виде дождей. Ветер подует умеренный — в течение дня его северное направление сменится северо-восточным. Ночью столбик термометра опустится до +6 градусов. Уже днем воздух прогреется в пределах от +14 до + 19 градусов. Атмосферной давление практически никак не изменится. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Похожая погода ожидается вплоть до конца рабочей недели. Однако, в пятницу дождя уже не будет. Холодные потоки воздуха, пришедшие со стороны Ледовитого океана не дадут ленинградцам в полной мере насладиться августом. Остается надеяться, что к концу лета тепло все же еще даст о себе знать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождь и прохлада ждут жителей Ленобласти во вторник.

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