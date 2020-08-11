Дождь и прохлада ждут жителей Ленобласти во вторник

Во вторник, 11 августа, синоптики обещают небольшие дожди и похолодание в Ленинградской области.

Об этом информирует региональное главное управление МЧС. Сообщается, что в ночь на вторник в Ленобласти будет до +9…+14 градусов. Днем температура воздуха за окном составит до +14…+19 градусов.

Местами жителей Ленобласти ждут небольшие осадки. Сейчас, судя по карте осадков «Яндекс.Погода», дожди накрыли Волховский район региона.

Порывы северо-западного, северного ветра достигнут 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не стоит рассчитывать на жару в августе. Пока самыми теплыми в августе называют текущие дни. Примечательно, что десять лет назад самую высокую температуру воздуха в Северной столице за всю историю наблюдений фиксировали именно в последний месяц лета.